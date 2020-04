Coronavirus, due soli casi a Lucca: facciamo ridere con il lockdown

Altri articoli in Cronaca

martedì, 28 aprile 2020, 18:00

La Commissione Intercomunale (composta dai comuni di Lucca, Altopascio, Barga, Bagni di Lucca, Pescaglia, Montecarlo, Capannori, Coreglia Antelminelli, Porcari, Camaiore e San Romano) interviene in occasione della giornata mondiale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

martedì, 28 aprile 2020, 17:56

Il tempo che stiamo vivendo è un tempo di "galleggiamento", surreale che ci costringe a casa, modificando le nostre abitudini. Il Centro Missionario Diocesano di Lucca desidera però portare le persone “fuori dalle quattro mura"

martedì, 28 aprile 2020, 11:52

Dopo l'annuncio di una possibile mobilitazione, questura e prefettura mettono in guardia i vertici della categoria

lunedì, 27 aprile 2020, 21:03

"Sono felice di darvi una bella notizia: il 4 maggio prossimo riapriranno le Mura di Lucca e il Parco fluviale del Serchio." scrive il sindaco Alessandro Tambellini

lunedì, 27 aprile 2020, 20:29

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” verificati nei giorni di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 aprile. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della...

lunedì, 27 aprile 2020, 20:27

Ti senti solo? Avresti bisogno di chiacchierare un po' con qualcuno? La Croce Rossa di Lucca ha il servizio adatto a te: al via "Incontriamoci al telefono", l'iniziativa che per due volte alla settimana, a partire da mercoledì 29 aprile, farà compagnia ad anziani e persone sole in questo difficile...