Coronavirus, due nuovi casi a Capannori

domenica, 5 aprile 2020, 23:07

Come sempre in questo spazio troverete i dati aggiornati in tempo reale relativi alla situazione contagi in Italia, nel mondo e in Toscana

domenica, 5 aprile 2020, 16:39

Sono 175 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 18 i nuovi decessi. Rimane pressoché stazionario il trend dei nuovi casi positivi e dei decessi rispetto a ieri.

domenica, 5 aprile 2020, 15:14

Mondo dell'opera in lutto per la scomparsa del baritono Silvano Carroli. Nato a Venezia, da anni il maestro risiedeva a Lucca

domenica, 5 aprile 2020, 14:40

Rimanere in casa resta il comportamento primario ordinato dalle istituzioni, ma per coloro che, avendo inderogabili motivi di necessità, dovranno giocoforza spostarsi nei giorni a venire ecco una importante novità

domenica, 5 aprile 2020, 14:15

"In questo periodo di emergenza e blocco del paese, CasaPound Lucca continua a fornire un aiuto concreto alle famiglie lucchesi in difficoltà tramite la consegna della raccolta alimentare". Scrive così in una nota il moviment

domenica, 5 aprile 2020, 13:08

Non esiste, si sa, una particolare simpatia tra lucchesi e pisani. A cose normali anche, se non soprattutto, una partita di calcio può essere potenzialmente foriera di incidenti tra opposte tifoserie. Eppure, in tempi come questi, tempi di Coronavirus, non si può ragionare come se il mal comune fosse mezzo gaudio.