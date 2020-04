Coronavirus, lo stiamo dicendo da mesi, forse ci arrivano… ma piano piano

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 15 aprile 2020, 09:33

Anche durante l'emergenza Covid-19 la musica non si ferma e non si ferma nemmeno il corpo musicale "G. Puccini" - Gruppo Folkloristico "La Castellana", nonché Banda Bassotti Street Band, di Nozzano Castello

martedì, 14 aprile 2020, 18:52

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

martedì, 14 aprile 2020, 18:33

Intercettare il prima possibile ospiti e operatori a rischio di contrarre l’infezione attraverso la sorveglianza attiva e visite specialistiche. Parte infatti domani, 15 aprile, il secondo step del programma che la ASL Toscana nord ovest ha pianificato per le RSA del territorio

martedì, 14 aprile 2020, 18:22

Nonostante l'ultimo decreto permettesse alle librerie, alle cartolerie, ai negozi di abbigliamento per neonati e per bambini, di riaprire da questa mattina, sono poche le attività del centro storico che hanno deciso di farlo

martedì, 14 aprile 2020, 17:51

Secondo i dati rilevati da Regione Toscana entro le ore 12 di oggi, martedi 14 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.527 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 137 in più rispetto a ieri

martedì, 14 aprile 2020, 16:58

Livorno ai tempi del Coronavirus è una città che soffre per una clausura che sta distruggendo un tessuto socio-economico già di per se stesso in difficoltà. E che ne sarà della stagione estiva alla luce delle tipiche strutture balneari del lungomare?