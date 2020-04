Coronavirus, lockdown da 50 giorni e anche oggi solo due contagi!

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 24 aprile 2020, 22:27

L’app “Immuni” è un software che una volta individuata una persona contagiata, può ricostruire i suoi incontri precedenti per trovare le persone che può avere infettato. Il Governo ha intenzione di utilizzarlo nella Fase 2 del Covid-19

venerdì, 24 aprile 2020, 10:37

Tutti i principali corsi d’acqua del territorio toscano vengono regolarmente monitorati, secondo un programma condiviso con la Regione Toscana, per la valutazione dello stato ecologico e chimico e per l’individuazione delle criticità che potrebbero pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo ambientale fissato dalla Direttiva Quadro sulle Acque ovvero lo stato Buono

venerdì, 24 aprile 2020, 10:26

Sono operativi presso il reparto Terapia intensiva dell’Ospedale San Luca di Lucca gli strumenti acquistati dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca per far fronte all’emergenza Coronavirus

venerdì, 24 aprile 2020, 09:49

Dopo anni di collaborazioni per l'evento In Musica Live che si svolge da 16 anni al campo sportivo di S.Macario in Piano ha deciso di aderire alla campagna di Paolo Grossi, titolare della Music Staff Italia srl, e a proporre al comune di Lucca l'illuminazione con il tricolore del nostro...

giovedì, 23 aprile 2020, 19:02

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

giovedì, 23 aprile 2020, 18:15

Tra le attività della Croce Verde P.A. Lucca rientra anche la sanificazione dei mezzi in dotazione alle forze dell'ordine, a due e quattro ruote, come è possibile vedere dalle foto in allegato