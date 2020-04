Cronaca



Coronavirus, mal comune non vuol dire mezzo gaudio

domenica, 5 aprile 2020, 13:08

di ciprian gheorghita

Non esiste, si sa, una particolare simpatia tra lucchesi e pisani. A cose normali anche, se non soprattutto, una partita di calcio può essere potenzialmente foriera di incidenti tra opposte tifoserie. Eppure, in tempi come questi, tempi di Coronavirus, non si può ragionare come se il mal comune fosse mezzo gaudio. Qui non c'è gaudio che tenga. Pisa e Lucca sono accomunate, purtroppo e come centinaia di altre città italiane, dal medesimo destino: luoghi che, fino a qualche tempo fa sarebbe stato impensabile di poter vedere completamente vuoti, ora lo sono e trasmettono una sensazione strana, difficile da descrivere.

Sia Lucca sia Pisa sono due città a vocazione turistica, dove ogni anno milioni di persone arrivano per ammirare le loro bellezze. Oggi non è più così e si spera solo che questo assurdo lockdown termini il prima possibile. E pensare che sia Lucca sia Pisa hanno un numero di contagi risibile rispetto al numero degli abitanti.

Così Ciprian Gheorghita, il nostro fotografo, ha pensato bene di immortalare piazza dei Miracoli così come non l'avete mai vista e così come, passata questa epidemia, sarà molto, ma molto difficile rivedere.

Fotoservizio Ciprian Gheorghita