Coronavirus, tribunale in lutto: non ce l'ha fatta il giudice onorario all'ex Galli Tassi Carlo Mancini

Altri articoli in Cronaca

martedì, 21 aprile 2020, 18:36

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

martedì, 21 aprile 2020, 17:56

Dieci tablet sono stati donati dalla Cisl, in particolare dalla Federazione pensionati Cisl, e dall'Anteas Cisl di Lucca, al polo Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca. La consegna è avvenuta stamani mattina direttamente all'istituto Itc Carrara per mano del referente Fnp Cisl Lucca, Massimo Santoni, e del referente Anteas Cisl Giovanni Bolognini

martedì, 21 aprile 2020, 17:20

In Toscana sono 8.603 i casi di positività al Coronavirus, 96 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I test eseguiti hanno raggiunto quota 109.925, 4.068 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.903.

martedì, 21 aprile 2020, 11:54

Sono trascorsi rispettivamente due anni ed un anno dalla scomparsa di Claudio Adelchi Di Bert, avvenuta il 22 aprile 2018, e di Giuliano Lombardi che se ne è andato invece il 23 aprile 2019. Due esponenti di spicco del tifo rossonero della Lucchese e due grandi amici

martedì, 21 aprile 2020, 10:01

Cari terrestri, i deceduti il 21-22-23 marzo erano circa 700 al giorno e urlavate di chiudere tutto (#iorestoacasa) per tutelare la vita soprattutto dei vostri amati anziani, il 17-18-19 aprile i decessi sono circa 500 al giorno e implorate di riaprire tutto

martedì, 21 aprile 2020, 08:58

Nella serata di domenica la pattuglia del distaccamento Polstrada di Bagni di Lucca ha controllato un’autovettura Mercedes di colore grigio con due uomini che transitavano lungo Viale Carducci