Coronavirus, rallenta il contagio: un solo caso in lucchesia

martedì, 21 aprile 2020, 17:56

Dieci tablet sono stati donati dalla Cisl, in particolare dalla Federazione pensionati Cisl, e dall'Anteas Cisl di Lucca, al polo Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca. La consegna è avvenuta stamani mattina direttamente all'istituto Itc Carrara per mano del referente Fnp Cisl Lucca, Massimo Santoni, e del referente Anteas Cisl Giovanni Bolognini

martedì, 21 aprile 2020, 17:20

In Toscana sono 8.603 i casi di positività al Coronavirus, 96 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I test eseguiti hanno raggiunto quota 109.925, 4.068 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.903.

martedì, 21 aprile 2020, 11:54

Sono trascorsi rispettivamente due anni ed un anno dalla scomparsa di Claudio Adelchi Di Bert, avvenuta il 22 aprile 2018, e di Giuliano Lombardi che se ne è andato invece il 23 aprile 2019. Due esponenti di spicco del tifo rossonero della Lucchese e due grandi amici

martedì, 21 aprile 2020, 10:01

Cari terrestri, i deceduti il 21-22-23 marzo erano circa 700 al giorno e urlavate di chiudere tutto (#iorestoacasa) per tutelare la vita soprattutto dei vostri amati anziani, il 17-18-19 aprile i decessi sono circa 500 al giorno e implorate di riaprire tutto

martedì, 21 aprile 2020, 08:58

Nella serata di domenica la pattuglia del distaccamento Polstrada di Bagni di Lucca ha controllato un’autovettura Mercedes di colore grigio con due uomini che transitavano lungo Viale Carducci

lunedì, 20 aprile 2020, 19:21

Ormai, a Lucca, i casi sono sempre meno, a volte zero, a volte meno delle dita di una mano. Nonostante questo i bastardi del Potere Unico Dominante stanno tenendo la gente in casa impedendole di lavorare per vivere