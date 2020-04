Coronavirus, rumeno sorpreso ubriaco al volante: denunciato

Altri articoli in Cronaca

martedì, 21 aprile 2020, 11:54

Sono trascorsi rispettivamente due anni ed un anno dalla scomparsa di Claudio Adelchi Di Bert, avvenuta il 22 aprile 2018, e di Giuliano Lombardi che se ne è andato invece il 23 aprile 2019. Due esponenti di spicco del tifo rossonero della Lucchese e due grandi amici

martedì, 21 aprile 2020, 10:01

Cari terrestri, i deceduti il 21-22-23 marzo erano circa 700 al giorno e urlavate di chiudere tutto (#iorestoacasa) per tutelare la vita soprattutto dei vostri amati anziani, il 17-18-19 aprile i decessi sono circa 500 al giorno e implorate di riaprire tutto

lunedì, 20 aprile 2020, 19:21

Ormai, a Lucca, i casi sono sempre meno, a volte zero, a volte meno delle dita di una mano. Nonostante questo i bastardi del Potere Unico Dominante stanno tenendo la gente in casa impedendole di lavorare per vivere

lunedì, 20 aprile 2020, 18:16

I dati, i numeri se utilizzati senza secondi fini, non mentono mai. Tanto per andare controcorrente, i numeri suggeriscono una riapertura graduale in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, mentre nel resto d’Italia: igiene, mascherina, distanza, niente ammucchiate e al lavoro da domani!

lunedì, 20 aprile 2020, 17:57

Un'unica giornata dove dovranno essere rinnovati i sindaci di alcuni comuni, molte regioni, tra cui la Toscana, e in cui i cittadini tutti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto in merito alla riforma relativa al taglio dei parlamentari

lunedì, 20 aprile 2020, 17:21

In Toscana sono 8.507 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 33 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564.