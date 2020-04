Coronavirus, un caso a Villa Basilica: morta una 68enne di Capannori

Altri articoli in Cronaca

domenica, 19 aprile 2020, 20:11

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi): "Si è verificato in questi giorni a Lucca, in pieno centro storico, uno sconcertante episodio di violenza. Non deve essere subito classificato e archiviato. Parliamone"

domenica, 19 aprile 2020, 17:26

In Toscana sono 8.372 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa dell’8% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 90 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno sfondato quota 100mila, attestandosi a 103.975 (+4.072 in più rispetto a ieri).

domenica, 19 aprile 2020, 12:11

L'aggressione dell'altra sera, giovedì 16 aprile, in via dell'Angelo Custode dove un marocchino ha tentato di accoltellare un fattorino che stava consegnando le pizze, ha portato alla luce l'esistenza di una 'colonia' di immigrati abusivamente insediatasi al civico 33 di via dell'Angelo Custode

sabato, 18 aprile 2020, 18:59

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

sabato, 18 aprile 2020, 17:24

In Toscana sono 8.237 i casi di positività al Coronavirus, 127 in più rispetto a ieri. Aumentano di un quarto, rispetto al totale di ieri, le guarigioni: 224 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 99.903, 3.672 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.522

sabato, 18 aprile 2020, 17:21

Ad integrazione delle attività già svolte con medici di medicina generale e USCA, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha avviato dal 16 aprile un programma specifico ed innovativo di sorveglianza specialistica avanzata per le persone assistite nelle strutture socio-sanitarie, a partire dalle RSA