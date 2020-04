Cronaca



Coronavirus, va in fissa con l'autolavaggio: sorpreso due volte e multato

sabato, 11 aprile 2020, 12:41

E' iniziata oggi l’intensificazione dei servizi di controllo in occasione delle festività pasquali, mirata ad evitare che le debolezze di 2 giorni possano rovinare un mese di sacrifici da parte di tutti.

Tra le persone sanzionate dalla polizia un uomo, cittadino rumeno, che è stato controllato mentre lavava la macchina all’autolavaggio. La cosa già di per sé non era lecita in quanto non è ravvisabile nessun motivo di necessità, ma dal controllo effettuato è emerso che lo stesso soggetto era già stato multato 15 giorni fa per lo stesso motivo.

In questo, quindi, è scattata la recidiva, che comporta il raddoppio della sanzione che, essendo avvenuta su un'auto, ammonta a 1.066 euro, oppure 746 euro se pagherà entro 30 giorni.

Un altro soggetto, italiano, è stato multato perché aveva raggiunto la moglie per fare la spesa con lei, cosa non consentita. Si ricorda, infatti, che solo una persona per nucleo familiare può recarsi a fare la spesa.