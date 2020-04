Cronaca



Coronavirus, le mascherine della vergogna: l'amarezza di Aldo Terigi

lunedì, 6 aprile 2020, 12:30

di aldo grandi

Chi conosce i fratelli Aldo, Alessandro e Andrea Terigi sa qual è il loro grado di onestà: massimo. E di generosità. Nei giorni scorsi e in un clima di piena emergenza sanitaria determinata dall'ormai tristemente noto Coronavirus, la concessionaria Audi di via delle Fornacette di proprietà, appunto, della famiglia Terigi, ha deciso di procedere ad un acquisto di 3 mila 500 mascherine direttamente in Cina. Costo complessivo 5 mila 500 euro di cui 4 mila 900 per il materiale da destinare all'ospedale San Luca e 600 euro di costi di spedizione.

Somma pagata, ovviamente in anticipo - incredibile, la Cina è la causa più o meno diretta di questa devastazione mondiale e, alla fine, ci guadagna pure v endoci le mascherine per difenderci da un virus proveniente proprio dal continente asiatico: roba da pazzi - e tutti in fervente attesa del corriere che trasportasse la merce.

Il corriere Ups si è materializzato alcune ore fa, di primo mattino, con tutto il carico, ma, al momento della consegna, ha preteso, come da documentazione redatta dalla sede Ups, la somma di 1538,80 euro. Alla sorpresa di Aldo Terigi che non si aspettava, davvero, di dover pagare una somma così alta per una merce già saldata, il corriere ha spiegato che la somma comprende la bellezza di 1493,26 euro di addebiti governativi e 33, 37 euro più Iva di costi di sdoganamento.

"Sono rimasto sconvolto - dice Aldo Terigi, affranto e impotente - Come è possibile dover pagare oltre il 30 per cento della somma già sborsata per acquistare le mascherine, per cosa poi? Addebiti governativi? Ma come, abbiamo urgente bisogno di mascherine, noi facciamo beneficenza e lo stato ci guadagna oltre il 30 per cento? Ma non era stato detto che questi addebiti proprio per il Coronavirus sarebbero stati azzerati?".

Di fronte alle rimostranze di Aldo Terigi, il corriere non ha potuto fare altro che lavarsene le mani ossia ha detto che così è scritto in fattura e, quindi, o Terigi paga oppure lui riporta a Livorno le mascherine già pagate e chissà poi cosa succederà.

E' a quel punto che Aldo Terigi si rivolge alla Gazzetta e, successivamente, si registra l'intervento di una pattuglia dei carabinieri prima, della Guardia di Finanza, poi, per effettuare un accertamento.

Nel frattempo il corriere se ne è andato a fare un giro in attesa di ripassare e sapere che cosa i Terigi hanno deciso.

"Ci è stato consigliato - ha detto Terigi - di pagare la fornitura per avere le mascherine già saldate. La Guardia di Finanza, che ha acquisito la documentazione, farà una indagine e, se risulterà che la somma pagata non era prevista, provvederà a avvisare la Ups. Con sincerità penso sarà difficile, anche in quel caso, riavere i soldi indietro. E' incredibile che uno debba pagare una somma di oltre il 30 per cento di tasse e imposte per avere quello che ha già pagato, per di più trattandosi di un articolo sanitario così importante e urgente da devolvere ad un ospedale, ma questa è, purtroppo, l'Italia".

Alle 13.02 il corriere non era ancora ritornato.