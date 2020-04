Due progetti inediti e un video musicale per il 75° anniversario della Liberazione

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 23 aprile 2020, 19:02

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

giovedì, 23 aprile 2020, 18:15

Tra le attività della Croce Verde P.A. Lucca rientra anche la sanificazione dei mezzi in dotazione alle forze dell'ordine, a due e quattro ruote, come è possibile vedere dalle foto in allegato

giovedì, 23 aprile 2020, 16:59

Fin dall’inizio del marzo scorso l’Associazione «Don Franco Baroni» onlus ha ricevuto richieste di assistenza sanitaria e/o economica da parte di persone e di famiglie che si sono trovate in condizioni di emergenza a causa della pandemia da SARS-CoV-2

giovedì, 23 aprile 2020, 16:56

E' una provocazione? Certo, dirompente per chi sa attribuire il giusto significato alle immagini e a ciò che esse sono capaci di rievocare, ma non crediamo che qualcuno possa rimproverarsi e rimproverarci per questo pungolo. Ce ne fossero di questi tempi

giovedì, 23 aprile 2020, 16:53

In Toscana sono 8.780 i casi di positività al Coronavirus, 80 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi sono meno di 100, il punto più basso a partire dal 13...

giovedì, 23 aprile 2020, 13:02

La polizia Municipale ha provveduto allo sgombero del fondo commerciale di via dell’Angelo Custode: Comune mai informato dalla proprietà della situazione fuori controllo dello stabile