Gesam Gas & Luce dona al 118 di Lucca tre defibrillatori speciali

martedì, 7 aprile 2020, 19:05

Nonne e nonni, raccontateci la vostra storia! È l’appello lanciato da Annamaria Bagordo Altamura, nonna di due nipoti. Un invito semplice ed emozionante, rivolto direttamente alle nonne e ai nonni come lei, affinché utilizzino questo tempo sospeso in cui non hanno la possibilità di stare insieme ai propri nipoti, per...

martedì, 7 aprile 2020, 18:14

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

martedì, 7 aprile 2020, 15:59

Sono 172 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 19 i nuovi decessi. In lieve aumento i nuovi casi positivi (ieri erano stati 154). Scende invece il numero di decessi: 19, rispetto ai 25 di ieri

martedì, 7 aprile 2020, 15:44

Arrivate a destinazione le mascherine acquistate, in beneficenza, dalla famiglia Terigi: "Prima ci hanno detto che non dovevamo pagarli, poi, invece, sì. Non ne possiamo più, paghiamo e poi li detrarremo come ci hanno detto"

martedì, 7 aprile 2020, 14:07

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani desidera esprimere la più viva gratitudine, unitamente a tutti i professionisti sanitari impegnati in prima linea, per il contributo offerto dalle comunità a del territorio aziendale a favore dell’emergenza Covid-19

martedì, 7 aprile 2020, 13:27

L'imbustamento delle mascherine per tutti i cittadini di Lucca è iniziato. Sono arrivate nella giornata di ieri, le 192 mila mascherine acquistate dalla Regione Toscana e che verranno distribuite (2 a testa) a tutti i cittadini del comune di Lucca