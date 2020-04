Il 4 maggio apertura delle Mura e del Parco fluviale del Serchio

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 27 aprile 2020, 20:29

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” verificati nei giorni di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 aprile. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della...

lunedì, 27 aprile 2020, 20:27

Ti senti solo? Avresti bisogno di chiacchierare un po' con qualcuno? La Croce Rossa di Lucca ha il servizio adatto a te: al via "Incontriamoci al telefono", l'iniziativa che per due volte alla settimana, a partire da mercoledì 29 aprile, farà compagnia ad anziani e persone sole in questo difficile...

lunedì, 27 aprile 2020, 20:23

"Ma chi sono i congiunti"? È stata la domanda che tutta Italia si è posta ieri sera, dopo aver assistito, con il fiato sospeso, al discorso del Presidente del Consiglio

lunedì, 27 aprile 2020, 20:13

Circa 150 tra pc e tablet sono stati consegnati agli studenti della provincia di Lucca dalla Protezione civile provinciale che ha coordinato il recapito dei device direttamente alle case di chi ne aveva bisogno

lunedì, 27 aprile 2020, 09:13

Quest’anno, in occasione del 50° anniversario dell’Earth Day, la maggior parte della Natura era “chiusa” per gli abitanti del pianeta a causa dell’isolamento imposto dal Covid 19. Una situazione che merita un’attenta riflessione da parte di tutti in generale e della scuola in particolare

domenica, 26 aprile 2020, 19:39

Oltre ad aver costretto la gente in casa senza darle la possibilità di lavorare, sapete qual è il peggior risultato di questo lockdown? Le forze di polizia ridotte a multare giovani e anziani, uomini e donne perché anelano a respirare...