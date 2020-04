Cronaca



Il Centro Missionario lancia: "Zoom sul mondo"

martedì, 28 aprile 2020, 17:56

Il tempo che stiamo vivendo è un tempo di "galleggiamento", surreale che ci costringe a casa, modificando le nostre abitudini. Il Centro Missionario Diocesano di Lucca desidera però portare le persone “fuori dalle quattro mura". A partire da giovedì 30 aprile, proporrà un viaggio virtuale in terra di missione: “Zoom sul mondo”. Grazie alla piattaforma Zoom sarà possibile infatti seguire un ciclo di incontri con missionari lucchesi nel mondo, cui parteciperà anche l’arcivescovo Paolo Giulietti, volti a conoscere cosa accade negli altri Paesi anche in merito all’emergenza Covid-19. Il link per partecipare lo si può trovare sulla pagina Fb “Centro Missionario Diocesano di Lucca” e anche sul sito www.diocesilucca.it.

L’appuntamento con la prima testimonianza è per giovedì 30 aprile ore 18 conLuca Bianucci da nord est Brasile città di Aracaju. Poi seguirà altro appuntamento venerdì 8 maggio ore 18 con Suor Sandra Fulceri dal Chapas (Messico). Infine terzo appuntamento giovedì 14 maggio ore 17 con Luigi Butori che opera in Thailandia e Vietnam. Gli incontri dureranno circa un’ora e sarà possibile rivolgere domande ai missionari. Si tratta dei primi tre appuntamenti, ne verranno organizzati anche altri dopo la metà di maggio.

“Sarà l’occasione per ascoltare testimonianze e aggiornamenti che arrivano da varie parti del mondo” spiega Claudia Del Rosso del Centro Missionario, “per conoscere idee e impressioni che ci possano portare appunto fuori dalle quattro mura, rispondendo ad alcuni interrogativi: che impatto sta avendo il Covid-19 negli altri Paesi? Cosa conosciamo e cosa rimane sommerso? Quale ricaduta sulla popolazione già stremata dalla fame, dalla povertà, dalle ingiustizie? Quali risposte offrire e quali prospettive? Un modo dunque, quello che tentiamo di offrire, per allargare i nostri orizzonti, per sentirci parte integrante della stessa famiglia umana”.