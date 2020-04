Incendio a Groppa, i carabinieri forestali arrestano due pastori

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 20 aprile 2020, 17:21

In Toscana sono 8.507 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 33 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564.

lunedì, 20 aprile 2020, 15:51

Dopo un periodo di riorganizzazione, dovuto all’emergenza Covid-19, a partire da questo mese di aprile ripartono a Lucca in forma telematica i Corsi di Accompagnamento alla Nascita (CAN) frutto di una collaborazione tra consultorio e ospedale

domenica, 19 aprile 2020, 20:46

Era uscito l'8 aprile dal carcere di Prato, ma non si capisce cosa facesse in giro senza mascherina e completamente ubriaco: la pazienza dei militari e la paura dei volontari della Misericordia

domenica, 19 aprile 2020, 20:11

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi): "Si è verificato in questi giorni a Lucca, in pieno centro storico, uno sconcertante episodio di violenza. Non deve essere subito classificato e archiviato. Parliamone"

domenica, 19 aprile 2020, 19:19

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

domenica, 19 aprile 2020, 17:26

In Toscana sono 8.372 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa dell’8% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 90 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno sfondato quota 100mila, attestandosi a 103.975 (+4.072 in più rispetto a ieri).