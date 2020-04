Cronaca



La Croce Verde sanifica i mezzi delle forze dell'ordine

giovedì, 23 aprile 2020, 18:15

Tra le attività della Croce Verde P.A. Lucca rientra anche la sanificazione dei mezzi in dotazione alle forze dell'ordine, a due e quattro ruote, come è possibile vedere dalle foto in allegato.



In particolare, in questi giorni, presso la sede centrale dell'associazione sono stati sanificati, attraverso strumentazioni ad hoc, i mezzi di Polizia municipale, Carabinieri e Questura di Lucca.



Tale attività rientra nelle funzioni della Pubblica Assistenza, che mette a disposizione delle istituzioni i suoi mezzi per un solo scopo: quello di contrastare l'emergenza Covid-19, collaborando con le realtà del territorio per assicurare alla cittadinanza elevati standard di sicurezza, durante lo svolgimento delle diverse mansioni.