Cronaca



La Regione distribuisce otto milioni e mezzo di mascherine. Rossi: "In una settimana devono arrivare a tutti"

lunedì, 6 aprile 2020, 17:54

di lorenzo vannucci

È iniziata nella giornata di oggi la disttribuzione, da parte della regione Toscana, di otto milioni e mezzo di mascherine. Esse saranno consegnate ai comuni che, successivamente, dovranno raggiungere tutta la popolazione e consegnare questo strumento. Operazione che dovrà essere fatta in fretta: la stessa regione è stata chiara, specificando come sia stato dato un limite di tempo massimo di una settimana perché gli enti comunali completino la distribuzione sul proprio territorio.



Ad annunciare questo passaggio, fondamentale per ciò che riguarda la lotta al Coronavirus, è stato il presidente della regione, Enrico Rossi. "Le mascherine - ha scandito Rossi - non bastano. Resta il dover rimanere a casa, se non per motivi di improrogabile necessità. La mascherina non è altro che uno strumento in più che ci aiuta in lquesta battaglia, ma non può bastare. Chiaramente va da sé che debba essere utilizzata in tutti quei luoghi all'aperto, pubblici o privati con apertura al pubblico, ma anche in contesti come quelli dei mezzi pubblici".



Appena sarà finita la distribuzione alla cittadinanza sarà compiuto il passo successivo, l'entrata in vigore dell'ordinanza che rende, di fatto, obbligatorio l'indossare la mascherina una volta usciti di casa: "La misura - ha ribadito Rossi, che già nei giorni scorsi aveva illustrato la misura - entrerà in vigore in maniera progressiva: appena un comune ci notificherà la completa distribuzione delle mascherine, sul proprio territorio scatterà l'obbligo di circolare con la mascherina applicata". Uno strumento, quello della mascherina, a cui la popolazione dovrà abituarsi per lungo tempo.