Le opere dell'artista Maria Guida in vendita per raccogliere denaro a favore del 118

mercoledì, 1 aprile 2020, 10:17

Il sostegno ai nostri sanitari sta partendo, come abbiamo avuto modi di vedere ormai da giorni, grazie anche, e soprattutto, all'iniziativa privata. Associazioni, comitati e singoli cittadini si sono dati da fare e hanno organizzato pagine Facebook e raccolte individuali di materiali oppure devolvendo somme di denaro, per far modo che ospedali e reparti potessero avere l'attrezzatura necessaria e indispensabile per fronteggiare il virus.

Per questo l'artista lucchese d'adozione, Maria Guida si è resa promotrice di una bellissima iniziativa, decidendo di mettere a disposizione le stampe dei suoi più famosi lavori, devolvendo così l'intero ricavato al 118 di Lucca per affrontare le spese dovute all'emergenza del COVID 19.

Cliccando sul link https://www.mariaguida.it/emergenza-covid19/ si aprirà direttamente la pagina all'interno del sito www.mariaguida.it "Raccolta fondi per l'Emergenza Covid 19 - 118 Lucca".

"Queste spese ovviamente consisteranno nell'acquisto di dispositivi di sicurezza - ci spiega la Dottoressa Irene Cavasini - cioè mascherine con filtro FFp2 e FFp3, mascherine chirurgiche, tute e maschere di protezione, materiale fondamentale per tutti gli operatori sanitari: medici, infermieri e i numerosi volontari, a tutela loro e di tutta la popolazione".

In questo momento sono già state vendute ca 50 stampe sulle 170 messe a disposizione, su carta tintoretto da 300 mg, di dimensione A4 (20x30) disponibili in 17 soggetti diversi, 10 copie per ogni soggetto. Cliccando sul sito indicato sopra è possibile aprire ogni singolo soggetto e vedere le rimanenze.

Maria Guida è un'artista napoletana che vive a Lucca, le sue opere sono realizzate con materiale di riciclo e si distinguono per la sua grande sensibilità e l'uso dei colori meravigliosi che danno vita a mondi poetici, in un tempo che sembra sospeso e dove possiamo perderci come in un sogno.

La raccolta terminerà il 12 aprile e nel momento più idoneo per la sicurezza sanitaria sarà organizzato un evento di consegna delle stampe dell'artista, presso la libreria Ubik di Via Fillungo n 137, che agli stessi acquirenti delle stampe darà in omaggio un libro, alla presenza dell'autrice Maria Guida e della responsabile del 118 Dottoressa Maria Grazia Lencioni e del medico in forza nello stesso 118 Irene Cavasini.