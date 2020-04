L’Ordine delle Professioni Infermieristiche consegna dispositivi di protezione negli ospedali

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 16 aprile 2020, 20:04

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

giovedì, 16 aprile 2020, 17:43

Un dormitorio straordinario per l’emergenza Covid-19. È il nuovo progetto dell’amministrazione comunale per fornire una risposta concreta e immediata alle persone senza fissa dimora che non hanno un posto in cui passare la notte

giovedì, 16 aprile 2020, 17:10

Secondo i dati rilevati da Regione Toscana entro le ore 12 di oggi giovedì 16 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.943 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri

giovedì, 16 aprile 2020, 15:35

Su tutto il territorio diocesano (Versilia, Piana di Lucca, Valle del Serchio) sono oltre 250 i volontari attivi attraverso la Caritas

giovedì, 16 aprile 2020, 14:34

Sono partiti in questi giorni i primi lavori di asfaltatura del manto stradale su alcune arterie della Lucchesia che rientrano nel più ampio Piano di sistemazione delle arterie di competenza provinciale 2020 su gran parte del territorio

giovedì, 16 aprile 2020, 11:41

78 anni, di Pescaglia, affetto da una grave malattia, si è gettato dal ponte Carlo Alberto Dalla Chiesa: inutili i soccorsi