Mascherine per tutti i cittadini, al lavoro i volontari della protezione civile

martedì, 7 aprile 2020, 13:27

di gabriele muratori

L'imbustamento delle mascherine per tutti i cittadini di Lucca è iniziato. Sono arrivate nella giornata di ieri, le 192.000 mascherine acquistate dalla Regione Toscana e che verranno distribuite (2 a testa) a tutti i cittadini del comune di Lucca.

I volontari della protezione civile delle varie associazioni cittadine, hanno iniziato questa mattina a spacchettare le mascherine e a preparare le 92.000 confezioni. "Entro venerdì cominceremo la distribuzione porta a porta" - riferiscono dal comune - "che sarà coordinata da Sistema Ambiente, impiegando personale diverso da quello che effettua il ritiro dei rifiuti per consegnare le buste alle 40.000 famiglie lucchesi, lasciandole direttamente nella cassetta della posta". Per prevenire eventuali azioni di malintenzionati, il comune informa che gli incaricati non entreranno in casa, ma si limiteranno a suonare il campanello e lasciare le mascherine nella buca delle lettere. Una volta ricevute a casa, andranno obbligatoriamente indossate in seguito ad uscite necessarie di casa, ma deve essere chiaro a tutti che la mascherina non rappresenta un invito per uscire di casa e non rende le persone immuni dal virus. Si usa la mascherina solo per quelle poche volte in cui si esce per necessità urgenti e non rimandabili, e in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale resta uno strumento efficace e importante per non contrarre il virus.

"Faremo il massimo per essere veloci ed efficaci e arriveremo ovviamente a tutti". Per aggiornamenti e informazioni, è possibile registrarsi al canale ufficiale Telegram del Comune di Lucca scaricando l'app Telegram, collegandosi al link https://t.me/comunelucca e clicca su "unisciti". Per registrarsi al nuovo portale della Protezione Civile del Comune di Lucca, cliccare qui: www.comune.lucca.it/infopop

