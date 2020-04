Cronaca



Morte di Antonio Riccomini, la famiglia ringrazia medici e infermieri

lunedì, 13 aprile 2020, 22:19

La famiglia Riccomini, in seguito alla perdita del loro caro Antonio, ringrazia personalmente il medico di famiglia dottor Antonio Ghilarducci e il cardiologo dottor Umberto Conti. Ringraziano, altresì, tutti i medici e gli infermieri del reparto dì pneumologia sub intensiva e del reparto di malattie infettive per il lavoro e la sensibilità dimostrata in questa triste occasione.