Cronaca : aggressione



Santi Guerrieri: "Mio padre ha affittato l'immobile a una società che è sparita. Io avevo già presentato denuncia ai carabinieri"

domenica, 19 aprile 2020, 12:11

di aldo grandi

Marco Santi Guerrieri lei è il proprietario dell'immobile all'interno del quale, giovedì sera, si è consumata una vicenda che ha visto protagonista un marocchino che ha cercato di colpire con un coltello un pizzaiolo. Inoltre, dentro i locali, sono stati trovati dai carabinieri intervenuti, oltre 15 extracomunitari.

Innanzitutto io sono il nudo proprietario, chi gestisce l'immobile è mio padre che ne è usufruttuario. Non si tratta di uno scantinato o di locali di basso pregio bensì di un ampio locale di circa 400 metri quadrati che compone il piano terra di parte di Palazzo Guinigi compreso fra via Guinigi e via dell'Angelo Custode. Specifico che si tratta di un immobile avente carattere esclusivo non abitativo.

Ci perdoni, ma allora come è possibile che ci vivessero una ventina di immigrati?

Bisogna tornare indietro di alcuni mesi. Premettendo che io sono venuto a conoscenza della presenza di extracomunitari all'interno dell'immobile solo alla metà di gennaio 2020, la vicenda è iniziata molto tempo prima. Esattamente ad agosto 2019. Ho ricevuto alla metà di gennaio da parte dell'avvocato di mio padre il quale mi raccontava che era successo un guaio grosso. In sostanza era accaduto che mio padre, per una serie di circostanze sottoposte ad indagine da parte dei carabinieri di Lucca su mia apposita denuncia, aveva conosciuto delle persone che si proponevano interessate ad acquisire l'immobile tramite contratto di affitto. Più volte si sono recate a casa di mio padre e, alla fine, mio padre che ha 95 anni, pensando di fare bene, aveva firmato un contratto con la Validoro Team srl di Lucca la quale gli versò un assegno come cauzione. L'assegno viene impagato e il contratto che, incautamente, aveva firmato è risultato un vero e proprio escamotage per poter utilizzare l'immobile secondo non meglio chiare intenzioni. A riprova della ingenuità di mio padre per aver firmato, sono le correzioni e le firme inveritiere da parte della società che hanno modificato il senso del contratto, ma non solo, anche la validità temporale.

Guerrieri lei ci sta dicendo che questi signori, dopo aver firmato il contratto di affitto e aver consegnato, come cauzione, un assegno risultato, poi, impagato, hanno subaffittato a decine di immigrati. E' così?

Ripeto. Io sono venuto a conoscenza di questa storia solo a gennaio 2020. Una volta appresa la notizia dell'esistenza di una situazione non conforme al contratto firmato, mi sono recato da mio padre e ho preso possesso di tutti i documenti di questa delicata faccenda.

E che cosa ha fatto?

Una volta consultati i documenti, ho svolto una piccola indagine personale su alcune figure che, stranamente, comparivano nelle memorie di mio padre, ma che niente avevano a che fare, apparentemente, con la Validoro Team srl. Eppure queste persone tante volte erano state a casa di mio padre. Da qui facile immaginare il danno che ha subito mio padre e, conseguentemente, anche il sottoscritto. Dopo aver portato a termine la mia ricerca, verificato che i numeri telefonici in mio possesso e la stessa società Validoro Team srl comparivano a vario titolo sia per bocca di altre persone sia su Tripadvisor sia su Facebook e con recensioni tutt'altro che positive, mi sono recato presso i carabinieri della stazione di Lucca per spiegare tutto quello che avevo visto e che mi era successo e vedere cosa si poteva fare. A quel punto feci vedere alcune fotografie scattate dall'esterno verso l'interno dell'immobile da cui si desumeva la presenza di arredamenti sia nel piano stradale sia negli scantinati.

Ma lei ha presentato anche una denuncia?

Sì', ne ho presentate una e mezzo. La prima è una deposizione spontanea effettuata il 25 febbraio 2019, corredata da planimetrie, fotografie, contratto di affitto, ricevuta dell'agenzia delle entrate che certifica la locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo così come mi era stato richiesto durante il mio primo incontro con i militari di Cortile degli Svizzeri.

Cosa accadde poi?

Questa mia relazione è stata formalizzata in una querela-denuncia che ho presentato il 18 marzo 2020 sempre presso la stazione dei carabinieri di Lucca.

Santi Guerrieri lei, quindi, era a conoscenza che all'interno della casa c'erano più persone che non avrebbero dovuto esserci?

Certamente sì e, infatti, mi sono recato, non appena ricevuta notizia dall'avvocato di mio padre, dai carabinieri come le ho appena detto, per spiegare la situazione e, poco dopo, presentai la denuncia nei confronti di coloro che ritenevo responsabili della situazione venutasi a creare.

E' vero che risultavano esserci persone nell'immobile dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti?

Il 25 febbraio 2020 nell'azione propedeutica alla querela-denuncia, specificai una serie di problematiche tra cui, appunto, i sospetti movimenti e l'andirivieni giorno e notte che lasciavano pensare a uno spaccio di droga. Nonché i soggetti occupanti l'immobile dei quali non era dato sapere se regolari o irregolari. C'erano, poi, dei giacigli improvvisati anche dentro le cantine sottostanti, queste ultime, preciso, non dotate di sistemi di sicurezza idonea per la rapida evacuazione. Inoltre la necessità di porre il proprietario fuori da qualsivoglia posizione o inadempienza contrattuale.

Lei, quindi, ha la coscienza a posto nel senso che ha denunciato regolarmente una situazione assolutamente emergenziale anche alla luce del periodo che stiamo attraversando.

Certo, perché una volta fatta la querela, il 18 marzo 2020 - di lì a poco ci sono state le problematiche del virus - non potevo fare altro che attendere l'esito delle indagini dei carabinieri. Nel frattempo accade un'altra cosa. L'amministrazione del condominio di Palazzo Guinigi mi ha ingiunto, tramite pec, non solo i forti sospetti che lì sotto ci fossero degli immigrati, ma anche che erano accaduti i fatti in strada degni di nota tra cui una rissa, movimenti sospetti nel cortile prospiciente via dell'Angelo Custode 33, individui in stato di ebbrezza che fuoriuscivano dal civico 33. L'amministratore, su sollecitazione dei condomini, mi invitata a intervenire prontamente e la pec è del 19 di marzo 2020. Io rispondo all'amministratore di stare facendo l'impossibile per poterli allontanare.

Dal 20 marzo a giovedì 16 aprile, sera in cui il pizzaiolo viene aggredito da un marocchino che abita nel suo immobile, che cosa è successo?

E' successo che mi sono sentito telefonicamente con i militari che mi hanno detto che la querela doveva essere consegnata alla procura della Repubblica che deciderà come procedere. Attualmente non so a che punto sia l'indagine se non aver appreso di quanto accaduto al commerciante l'altra sera.

Uno degli ospiti abusivi del suo immobile ha raccontato che pagava 250 euro al mese come tutti gli altri per l'affitto. Questi soldi in quali tasche finivano?

Non certamente in quelle della famiglia Guerrieri, bensì nelle tasche truffaldine di coloro che hanno messo in piedi tutta questa schifosa storia. Mio padre, aggiungo, non ha mai visto un euro dalla firma del contratto e il suo avvocato a dicembre 2019 aveva avviato le pratiche legali per lo sfratto esecutivo per morosità. L'udienza, infatti, era stata fissata il 19 marzo 2020, ma l'emergenza Coronavirus ha fatto rinviare tutto.