Ospedale di Lucca: donati tablet e mascherine

giovedì, 2 aprile 2020, 16:53

Lorenzo ha quasi 25 anni (li compirà infatti il 15 aprile), si è diplomato all'istituto alberghiero di Barga e ha lavorato come cuoco in alcuni ristoranti, ama le feste ed è molto sensibile: capisce infatti se una persona è triste o ha delle preoccupazioni, prima che gli venga detto

giovedì, 2 aprile 2020, 16:42

Sono 406 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 15 i nuovi decessi. Anche oggi, come già ieri, i nuovi casi sono in crescita: aumento dovuto al grande numero di tamponi fatti (4.149 nelle ultime 24 ore),...

giovedì, 2 aprile 2020, 15:28

Il Panathlon Club di Lucca, in collaborazione con Michelotti Ortopedia, ha donato all'ospedale "San Luca" mille mascherine (anche a seguito del mancato svolgimento della conviviale dei soci del mese di aprile) per aiutare il personale sanitario in questo momento di emergenza Coronavirus

giovedì, 2 aprile 2020, 15:12

La Camera di Commercio partecipa al dolore della famiglia e rende omaggio a Edo Puccetti, un imprenditore lucchese che ha saputo distinguersi e dare vita, con passione e volontà, assieme ai suoi fratelli, a un gruppo imprenditoriale con una molteplicità attività in vari settori economici a livello provinciale e nazionale,...

giovedì, 2 aprile 2020, 12:20

La sera di martedì, intorno alle 21, in via San Paolino, un ragazzo stava consegnando due pizze a domicilio, quando gli si sono avvicinati due soggetti, una donna italiana di 40 anni e un marocchino di 38 anni che barcollavano e pronunciavano frasi sconnesse

giovedì, 2 aprile 2020, 12:10

Marco Piscitelli e Stefano Gheza con il team di International Gate, partecipano con affetto al lutto della famiglia Puccetti per la scomparsa di Edo Puccetti