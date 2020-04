Parte #DISTANTIMAUNITI, la campagna social della Croce Verde di Lucca per la condivisione di pensieri e immagini contro l'isolamento da Covid-19

Altri articoli in Cronaca

domenica, 5 aprile 2020, 23:07

Come sempre in questo spazio troverete i dati aggiornati in tempo reale relativi alla situazione contagi in Italia, nel mondo e in Toscana

sabato, 4 aprile 2020, 12:07

Generalmente il trasferimento di 5 cuccioli di cane dal luogo della nascita alle nuove famiglie affidatarie non è un problema. Diverso è quando nel Paese c'è un'Emergenza Coronavirus che impedisce di uscire, raggrupparsi, ecc. per la salvaguardia di tutti noi

venerdì, 3 aprile 2020, 18:23

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 40 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 77 guarigioni cliniche

venerdì, 3 aprile 2020, 16:41

Sono 226 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 22 i nuovi decessi. Oggi torna a scendere il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 406).

venerdì, 3 aprile 2020, 16:29

Negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest si è già passati da una dotazione iniziale di 60 posti letto di Terapia intensiva ad una disponibilità di 130 posti letto

venerdì, 3 aprile 2020, 16:17

É in corso la raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva del San Luca organizzata dall' associazione parco di Sant'Anna