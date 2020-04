Quattro casi a Lucca, uno ad Altopascio: morto anziano di Capannori

Altri articoli in Cronaca

sabato, 11 aprile 2020, 18:19

Sono 231 casi positivi rilevati oggi in Toscana, un dato che porta il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia a 6.958. I tamponi eseguiti oggi sono stati 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756, quarta regione in Italia.

sabato, 11 aprile 2020, 17:03

50 consulti gratuiti al giorno con i 50 medici del Centro di Sanità Solidale dell'associazione "Amici del Cuore" di Lucca, che da anni offre prestazioni mediche gratuite e low cost

sabato, 11 aprile 2020, 15:45

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani desidera esprimere la più viva gratitudine

sabato, 11 aprile 2020, 14:52

Mille azalee di Borgo a Mozzano agli operatori dell’ospedale “San Luca” di Lucca e della Cittadella della Salute “Campo di Marte”. E’ la coloratissima ed apprezzata iniziativa dei Vivai Gigli di Borgo a Mozzano, realizzata in collaborazione con le Misericordie di Lucca e Borgo a Mozzano, che si sono occupate...

sabato, 11 aprile 2020, 14:34

Grosse uova di Pasqua per alcuni degli ospedali della Toscana. E' questo il regalo che la Zona di Pistoia, la società di distribuzione di prodotti alimentari e no-food che opera nel commercio all’ingrosso ha voluto fare in occasione delle festività ed in questo particolare momento per sostenere chi è in...

sabato, 11 aprile 2020, 14:05

È partito nella scorsa settimana all’ospedale San Luca di Lucca un servizio gratuito per far leggere giornali e riviste ai pazienti dei reparti Covid. L’iniziativa è portata avanti dall’associazione di volontariato “Telia” ed è stata approvata e supportata dalla direzione ospedaliera