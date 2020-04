Cronaca



Raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva del San Luca

venerdì, 3 aprile 2020, 16:17

di chiara grassini

É in corso la raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva del San Luca organizzata dall' associazione parco di Sant'Anna. "Il direttivo ha stabilito di devolvere all' ospedale la somma di cinquecento euro" si legge sulla pagina Facebook. La raccolta, iniziata nella tarda mattinata di venerdì 3 aprile alle ore 12, si concluderà mercoledì 8 alle ore 18. In un momento così difficile e delicato per tutti da ogni punto di vista( economico e sociale), l' associazione si è sentita in dovere di fare qualcosa grazie anche ai contributi personali di soci e amici.



"Avendo dei contatti in ambito della rianimazione e terapia sub-intensiva abbiamo chiesto direttamente ai medici se potevano essere utili d.p.i e di che tipo" commenta Roberto dell' associazione parco Sant' Anna." Ci hanno risposto che sarebbe stato meglio donare fondi direttamente al reparto e che avrebbero provveduto loro all' acquisto conoscendo le caratteristiche tecniche dei presidi di cui hanno necessità" conclude.