Scomparsa di Edo Puccetti, il cordoglio di Marco Piscitelli, Stefano Gheza e il team di International Gate

giovedì, 2 aprile 2020, 12:20

La sera di martedì, intorno alle 21, in via San Paolino, un ragazzo stava consegnando due pizze a domicilio, quando gli si sono avvicinati due soggetti, una donna italiana di 40 anni e un marocchino di 38 anni che barcollavano e pronunciavano frasi sconnesse

giovedì, 2 aprile 2020, 11:56

L’ISI Machiavelli in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo che si celebra il 2 aprile intende richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone affette dallo spettro autistico

giovedì, 2 aprile 2020, 11:39

Alcune considerazioni preliminari: in Italia il 20 per cento più ricco ha nelle proprie mani il 70 per cento della ricchezza nazionale netta, il patrimonio dei primi tre miliardari italiani della lista Forbes 2019 è superiore alla ricchezza netta detenuta (37,8 mld di euro) dal 10 per cento più povero...

giovedì, 2 aprile 2020, 10:42

In un momento storicamente difficile, in cui l’Arma dei carabinieri è chiamata ad un ulteriore sforzo per far fronte alla pandemia verificatasi a seguito del propagarsi del virus Covid 19, non mancano ovunque i gesti di solidarietà e gli attestati di stima della cittadinanza a favore dei nostri ragazzi impegnati...

mercoledì, 1 aprile 2020, 20:27

“I bar degli ospedali devono restare aperti come servizio accessorio”. A stabilirlo è il decreto del consiglio dei ministri del 20 marzo. Così, nel rispetto dei dettami governativi, ALF Pausa Caffè, il bar situato all’interno dell’ospedale San Luca di Lucca, ogni giorno è aperto, dalle 06.30 alle 18

mercoledì, 1 aprile 2020, 20:19

Cinque i casi nella piana lucchese e un decesso di una persona di 89 anni. Sette i nuovi contagi nella Valle del Serchio