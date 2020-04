Cronaca



Scuola In Musica e Paolo Grossi della Music Staff Italia insieme per dire #CELAFAREMO

venerdì, 24 aprile 2020, 09:49

Dopo anni di collaborazioni per l'evento In Musica Live che si svolge da 16 anni al campo sportivo di S.Macario in Piano ha deciso di aderire alla campagna di Paolo Grossi, titolare della Music Staff Italia srl, e a proporre al comune di Lucca l'illuminazione con il tricolore del nostro anfiteatro, simbolo ormai universale che contraddistingue la nostra città.

Paolo infatti, sta illuminando gratuitamente con il tricolore tutti i monumenti più importanti di svariati comuni, riscuotendo sempre più successo grazie alle eccezionali riprese dall'alto fatte con un drone.

"Visto il difficilissimo periodo che tutti noi stiamo attraversando - dice Roberto Blefari fondatore di In Musica - volevamo, grazie all'idea di Paolo, dare un segnale, un abbraccio virtuale a tutti i lucchesi con il nostro tricolore in modo da sentirci tutti un po’ più italiani e uniti contro la dura battaglia che stiamo affrontando. Ringrazio l’amico Paolo, che ha sempre delle idee meravigliose ed importanti, credo che lui possa anche essere d’esempio per tutte le aziende che prima o poi dovranno riorganizzarsi e ripartire. Infatti La music Staff, come del resto In Musica e tante altre aziende del settore musica/spettacolo sta attraversando un momento di stallo assoluto, e invece di stare ferma, ha trovato il modo di restare attiva, investendo nel senso di comunità e di sano patriottismo mettendo al servizio della collettività le sue competenze e attrezzature".