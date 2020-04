Sei casi a Lucca, quattro in Piana: un decesso

Altri articoli in Cronaca

sabato, 18 aprile 2020, 17:24

In Toscana sono 8.237 i casi di positività al Coronavirus, 127 in più rispetto a ieri. Aumentano di un quarto, rispetto al totale di ieri, le guarigioni: 224 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 99.903, 3.672 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.522

sabato, 18 aprile 2020, 17:21

Ad integrazione delle attività già svolte con medici di medicina generale e USCA, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha avviato dal 16 aprile un programma specifico ed innovativo di sorveglianza specialistica avanzata per le persone assistite nelle strutture socio-sanitarie, a partire dalle RSA

sabato, 18 aprile 2020, 15:58

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”: attribuita al famoso autore di tragedie Sofocle, la frase acquista un nuovo valore, in questo periodo di emergenza sanitaria, grazie all’iniziativa “L’arte di aiutare”, con gli artisti della nostra città che scendono in campo per aiutare la Croce Verde P.A.

sabato, 18 aprile 2020, 12:21

Simone Costa, 38 anni, proprietario della pizzeria Da Umberto in piazza Napoleone ha vissuto una serata terribile. Sono state necessarie cinque pattuglie di carabinieri e polizia per entrare nello scantinato e ristabilire l'ordine

sabato, 18 aprile 2020, 11:20

I carabinieri hanno scoperto che l'aggressore viveva con altri 15 marocchini senza alcun rispetto delle norme igienico-sanitarie per il Covid-19 in un fondo commerciale adibito a affittacamere. E i lucchesi, nel frattempo, barricati in casa. Questo paese e chi lo gestisce fanno veramente schifo...

venerdì, 17 aprile 2020, 19:54

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...