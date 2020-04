Sequestro sottopassi, Salt precisa: "Non sussiste alcuna criticità di carattere strutturale"

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:34

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:23

Per l’emergenza Coronavirus, l’azienda sanitaria ha assunto 551 operatori a tempo indeterminato. "Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà" ha spiegato il direttore generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani. Video

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:56

In Toscana sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti invece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533)

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:41

In seguito alla consultazione tra il clero svoltasi a febbraio, cui hanno risposto 102 preti, e all’esame delle risposte pervenute in sede di collegio dei consultori, l’arcivescovo ha effettuato alcune nomine importanti per la vita della diocesi

martedì, 21 aprile 2020, 21:40

Il giudice onorario presso il tribunale di Lucca Carlo Mancini, 58 anni, sposato, contagiato agli inizi del mese di marzo, è morto nel primo pomeriggio di oggi a Firenze dove era ricoverato in terapia intensiva

martedì, 21 aprile 2020, 18:36

