Una messa in S. Gemma in ricordo di Claudio Adelchi Di Bert e Giuliano Lombardi

martedì, 21 aprile 2020, 10:01

Cari terrestri, i deceduti il 21-22-23 marzo erano circa 700 al giorno e urlavate di chiudere tutto (#iorestoacasa) per tutelare la vita soprattutto dei vostri amati anziani, il 17-18-19 aprile i decessi sono circa 500 al giorno e implorate di riaprire tutto

martedì, 21 aprile 2020, 08:58

Nella serata di domenica la pattuglia del distaccamento Polstrada di Bagni di Lucca ha controllato un’autovettura Mercedes di colore grigio con due uomini che transitavano lungo Viale Carducci

lunedì, 20 aprile 2020, 19:21

Ormai, a Lucca, i casi sono sempre meno, a volte zero, a volte meno delle dita di una mano. Nonostante questo i bastardi del Potere Unico Dominante stanno tenendo la gente in casa impedendole di lavorare per vivere

lunedì, 20 aprile 2020, 18:16

I dati, i numeri se utilizzati senza secondi fini, non mentono mai. Tanto per andare controcorrente, i numeri suggeriscono una riapertura graduale in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, mentre nel resto d’Italia: igiene, mascherina, distanza, niente ammucchiate e al lavoro da domani!

lunedì, 20 aprile 2020, 17:57

Un'unica giornata dove dovranno essere rinnovati i sindaci di alcuni comuni, molte regioni, tra cui la Toscana, e in cui i cittadini tutti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto in merito alla riforma relativa al taglio dei parlamentari

lunedì, 20 aprile 2020, 17:21

In Toscana sono 8.507 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 33 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564.