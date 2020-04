Unità speciali per il monitoraggio a domicilio dei pazienti Covid

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 6 aprile 2020, 18:31

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

lunedì, 6 aprile 2020, 18:25

In questi giorni di crisi per l’emergenza coronavirus sono numerose le donazioni che da più parti giungono per l'ospedale “San Luca” di Lucca e per gli ospedali della Valle del Serchio

lunedì, 6 aprile 2020, 17:54

È iniziata nella giornata di oggi la disttribuzione, da parte della regione Toscana, di otto milioni e mezzo di mascherine. Esse saranno consegnate ai comuni che, successivamente, dovranno raggiungere tutta la popolazione e consegnare questo strumento

lunedì, 6 aprile 2020, 16:25

Inizierà entro venerdì 10 aprile la distribuzione delle mascherine della Regione Toscana alle famiglie del territorio comunale di Lucca

lunedì, 6 aprile 2020, 15:23

Sono 154 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 25 i nuovi decessi. Discendente il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 175). Sale invece il numero di decessi: 25, rispetto ai 18 di ieri

lunedì, 6 aprile 2020, 13:52

Roberto, nome di fantasia, che, raggiunto al telefono dal nostro giornale, spiega come da ormai dieci giorni sua moglie sia a letto, con tutti i sintomi da CoVid-19, senza che, però, le siano stati ancora comunicati i risultati del tampone