Assembramento di ragazzi, sanzionati in quattro

giovedì, 14 maggio 2020, 11:30

In piena fase 2 dell’emergenza covid-19, resta alta l’attenzione per prevenire i comportamenti a rischio, in particolare gli assembramenti.



Giusto ieri sera, in via De Gasperi, intorno alle 22:00, la volante di polizia ha avvistato un numeroso gruppo di giovani, che alla vista degli operatori si è disperso. Pochi minuti dopo, la volante è tornata sul posto dove ha trovato nuovamente tre ragazzi, i quali sono stati invitati ad allontanarsi per evitare assembramenti. Cosa che nell’immediato hanno fatto.



Dopo una decina di minuti, però, la volante è passata nuovamente in quella via, e ha rivisto i tre di prima insieme ad un altro gruppo di persone che si è dato subito alla fuga, tranne un ragazzo.



A questo punto, i quattro ragazzi rimasti sono stati sanzionati per la violazione alla normativa anti contagio in quanto hanno formato un assembramento.