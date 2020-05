Azzarda un sorpasso e mostra una pistola all'autista: denunciato giovane albanese

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 28 maggio 2020, 16:01

Verrà allargata la curva all’incrocio con via Don Sturzo. Al termine dell’intervento la strada sarà riportata interamente a doppio senso di marcia

giovedì, 28 maggio 2020, 15:38

Il Covid-19 non è entrato nelle strutture attivate per l’emergenza e nelle due Rsa comunali, Monte San Quirico e Pia Casa. A dirlo sono i risultati dei tamponi e dei test sierologici effettuati, in collaborazione con l’Asl-Zona distretto, sugli ospiti, sugli operatori e sul personale: tutti negativi

giovedì, 28 maggio 2020, 15:26

Gesam Gas & Luce comunica che lunedì 1 giugno gli uffici di viale Europa a Lucca resteranno aperti al pubblico nel consueto orario 08:30 – 18:30. L'azienda lucchese sta proseguendo la consegna, su appuntamento, delle mascherine gratuite ai cittadini

giovedì, 28 maggio 2020, 14:21

Al via l' indagine sierologia del ministero della salute portata avanti su tutto il territorio nazionale dalla Croce Rossa attraverso un campione rappresentativo di 150mila cittadini selezionato dall'Istat

giovedì, 28 maggio 2020, 12:15

Nella Terapia intensiva del “San Luca” ci sono al momento tre pazienti Covid, di cui due in via di negativizzazione, anche se ancora con problemi rilevanti dal punto di vista clinico. Per questo la Rianimazione è adesso divisa in due parti: una per i ricoverati Covid e l'altra per i...

mercoledì, 27 maggio 2020, 15:07

I carabinieri di Capannori hanno questa mattina tratto in arresto per il reato di estorsione un cittadino albanese di anni 28, incensurato, operaio, residente in Italia da tempo