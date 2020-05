Cronaca



Bicchieri abbandonati ovunque: con la movida, torna l'inciviltà

domenica, 24 maggio 2020, 12:38

di gabriele muratori

Riparte la vita serale della città dopo settimane di stop dovute alla pandemia. Immediata infatti è stata la risposta del popolo lucchese della movida cittadina, che in questo fine settimana ha subito popolato varie zone del centro di fronte ai vari locali serali appena riaperti.



"Purtroppo però si ripete anche la solita storia della sporcizia abbandonata ovunque, in particolar modo, bicchieri di plastica lasciati da ogni parte" – commentano alcuni residenti del centro. "Siamo contenti che tutto torni piano piano alla normalità, ma dopo questa tremenda situazione, che speriamo di lasciarci alle spalle, ci saremmo aspettati un po' più di collaborazione comune tra tutti. Abbandonare per terra, sugli scalini delle abitazioni, sul selciato di San Michele i classici bicchieri di plastica con le cannucce, ci sembra veramente un'azione scellerata e insensata. Il Virus non va in vacanza, e basta purtroppo poco perché si riaccendano i focolai. Ci sono i cestini per i rifiuti? Usiamoli. Nel mare di ignoranza e maleducazione di molti, ci dobbiamo sorbire mascherine e guanti in lattice abbandonati ad ogni angolo della città. A questo ora aggiungiamo fiumane di bicchieri di plastica e bottiglie vuote che vanno ad arricchire un degrado e una noncuranza che potrebbe riaprire la guerra contro il covid. Concludiamo sostenendo che tra tanti giovani maleducati, ci saranno scuramente anche molti che poi partecipano alle proteste pro Greta Thunberg. Per cosa? Per saltare un giorno di scuola?".



Questo il lungo sfogo di alcuni cittadini che a tarda notte hanno documentato i rimasugli della sola Piazza San Michele e dintorni. Bicchieri di plastica, bottiglie, cartacce, cartoni di pizza, ecc, sono infatti ciò che si poteva trovare in Piazza San Michele a fine serata, tra cui anche un carrello da supermercato. "Vorremo anche far notare di molti assembramenti senza mascherine, ma questa è un'altra storia a cui dovrà pensare chi di dovere".