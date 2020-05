Cade in casa, trasportato in elicottero a Cisanello

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 18 maggio 2020, 14:41

Con la delibera che sarà approvata nella giunta comunale di domani riaprono i principali monumenti comunali. Da sabato 23 maggio saranno di nuovo accessibili al pubblico la Torre Guinigi, la Torre delle Ore e l’Orto Botanico

lunedì, 18 maggio 2020, 14:01

I biglietti per i concerti che verranno recuperati nel 2021 resteranno validi mentre quelli che verranno cancellati, a partire da Paul Mc Cartney, saranno rimborsati con un voucher, niente soldi

domenica, 17 maggio 2020, 20:09

Ecco il testo della nuova ordinanza n. 57 che fissa le regole per riaprire, da domani 18 maggio, bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, stabilimenti balneari ed elimina le restrizioni alla circolazione delle persone

domenica, 17 maggio 2020, 08:06

Sono un'ottantina di parrucchieri e hanno formato il gruppo Facciamoci sentire artigiani del capello: sono quelli che stanno pagando sulla propria pelle gli effetti di decisioni allucinanti da parte di un Governo di burocrati

sabato, 16 maggio 2020, 21:02

E' successo oggi pomeriggio all'incrocio tra la via per S. Alessio e la via per C amaiore, subito dopo il ponte di Monta S. Quirico. La donna è stata ricoverata all'ospedale

sabato, 16 maggio 2020, 20:59

L'Italia prova a ripartire: lo farà da lunedì 18 maggio, come era ormai filtrato da giorni, lo farà mantenendo accortezze funzionali alla prevenzione per evitare che il CoVid-19 possa tornare a diffondersi, lo farà con le persone che potranno andare a trovare gli amici, fare un aperitivo, fare sport all'aperto