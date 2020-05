Cronaca



Colpito da una scarica elettrica, grave operaio

venerdì, 8 maggio 2020, 12:52

L'incidente sul lavoro è avvenuto stamattina, intorno alle 10.28, nel comune di Seravezza, in via della Chiesa a Ripa. Due operai, secondo la ricostruzione da parte dei mezzi di soccorso e dei carabinieri intervenuti, stavano eseguendo una riparazione ad una grondaia di un'abitazione all'interno di un cestello posizionato su una gru.

L'operaio, di 34 anni, residente a Lucca, di origine albanese, è stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava alla manutenzione di una grondaia ed è caduto dal cestello della gru da un'altezza di oltre tre metri. In sostanza è stato toccato un conduttore di un palo della luce da cui è scaturita la scarica elettrica fortunatamente di bassa tensione.

Nonostante sia stato rianimato sul posto, seguendo le indicazioni della Centrale 118, e abbia ripreso ritmo il cuore, è stato trasportato a Cisanello con il Pegaso 3 non ancora cosciente. L'altro operaio, italiano di 30 anni, non è cascato dal cestello, ma ha ugualmente ricevuto la forte scarica elettrica, quindi, è stato portato all'ospedale Versilia in codice giallo.



Sul posto sono intervenuti per i soccorsi e gli accertamenti l'automedica di Camaiore, l' ambulanza Croce Bianca di Querceta, oltre al Pegaso 3, la medicina del lavoro dell'ASL ed i carabinieri.