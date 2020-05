Cronaca



Colta da malore, donna si schianta contro un muro a Monte San Quirico

sabato, 16 maggio 2020, 21:02

Brutto incidente questo pomeriggio intorno alle 14.30 all'incrocio tra la via per Sant'Alessio e la via per Camaiore subito dopo il ponte di Monte S. Quirico. Una donna di giovane età, presumibilmente colta da un malore, al volante di una Fiat Panda di colore rosso, ha perso il controllo dell'auto e si è andata a schiantare direttamente contro il muro di fronte al ponte stesso. Alcuni automobilisti hanno chiesto l'intervento del 118 e poco dopo un'ambulanza della Croce Rossa Italiana è sopraggiunta e ha caricato la conducente che aveva anche preso a vomitare. Sul posto anche i vigili urbani con due pattuglie per effettuare i rilievi e controllare il traffico.