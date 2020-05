Consegnate 50 mila mascherine chirurgiche e 200 termometri: dono di Wuzhong a Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 12 maggio 2020, 17:22

Sistema Ambiente si rivolge a cittadini lucchesi che si stanno recando ai Centri di raccolta, riaperti ieri, lunedì 11 maggio, dopo circa due mesi di stop a causa dell'emergenza Covid-19

martedì, 12 maggio 2020, 17:04

In Toscana sono 9.802 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. 5 di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile

martedì, 12 maggio 2020, 15:28

E’ stata chiesta al dirigente dell’Agenzia del Territorio motivazione della chiusura al pubblico dei servizi catastali e di conservatoria che determina inevitabilmente un danno alla categoria, dato che non risulta più possibile eseguire tutte quelle prestazioni che richiedono la consultazione di atti cartacei o di registri non accessibili da remoto

martedì, 12 maggio 2020, 12:51

Non si può guardare solo al rischio sanitario, ma questo deve essere rapportato al rischio economico ed al rischio sociale, vi sono troppi elementi, in questa emergenza, che mi inducono a pensare come l'esecutivo circense e gli oracoli del rischio zero abbiano secondi fini nel mantenimento dello stile di vita...

martedì, 12 maggio 2020, 11:31

"Insieme per continuare a crescere". È questo il messaggio che le ragazze e i ragazzi del Centro di aggregazione di Altopascio e i ragazzi del Villaggio del Fanciullo di Lucca trasmettono all'intera comunità

lunedì, 11 maggio 2020, 21:10

Non ho intenzione di sollevare polveroni come quelli che hanno ricoperto di terra e di fango la vicenda del rilascio di Silvia Romano. Vorrei solo illuminare un po' il vero tema, a mio avviso, focalizzando lo sguardo su questa vita che è stata violata, in ogni caso la si metta