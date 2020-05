Cronaca



Cordoglio in città per la scomparsa del maestro Ezio Bosso

venerdì, 15 maggio 2020, 15:00

C'è sconcerto anche a Lucca per la notizia della morte di Ezio Bosso. Il celebre pianista e direttore d'orchestra era atteso in città a fine aprile, ospite del Lucca Classica Music Festival. In quella occasione migliaia di persone avrebbero potuto assistere alle sue prove aperte con l'orchestra dell'ISSM "Luigi Boccherini" e il Teatro del Giglio da mesi registrava il tutto esaurito per il grande concerto finale di domenica 3 maggio.



Poi l'emergenza sanitaria e il lockdown hanno costretto i promotori del Festival ad annullare la manifestazione, ma Associazione Musicale Lucchese e Teatro del Giglio erano al lavoro per confermare la presenza di Bosso per l'edizione 2021 e sembrava ormai cosa fatta.