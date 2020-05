Coronavirus, un solo nuovo caso a Lucca

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 29 maggio 2020, 15:46

In una settimana nove sanzioni, da 50 euro l’una, in centro storico per abbandono rifiuti. Sono state effettuate dagli agenti di polizia municipale di Lucca

venerdì, 29 maggio 2020, 12:38

L’emergenza Covid-19 ha costretto l’associazione Luccasenzabarriere a rinviare la terza edizione dell’iniziativa “Una Marcia in più”, la passeggiata in carrozzina per le vie del centro storico e su parte delle cinte murarie programmata originariamente per sabato 30 maggio

giovedì, 28 maggio 2020, 18:32

Si è svolto ieri un sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici Celestino Marchini sul fossato delle mura in corrispondenza del baluardo San Salvatore

giovedì, 28 maggio 2020, 16:01

Verrà allargata la curva all’incrocio con via Don Sturzo. Al termine dell’intervento la strada sarà riportata interamente a doppio senso di marcia

giovedì, 28 maggio 2020, 15:38

Il Covid-19 non è entrato nelle strutture attivate per l’emergenza e nelle due Rsa comunali, Monte San Quirico e Pia Casa. A dirlo sono i risultati dei tamponi e dei test sierologici effettuati, in collaborazione con l’Asl-Zona distretto, sugli ospiti, sugli operatori e sul personale: tutti negativi

giovedì, 28 maggio 2020, 15:26

Gesam Gas & Luce comunica che lunedì 1 giugno gli uffici di viale Europa a Lucca resteranno aperti al pubblico nel consueto orario 08:30 – 18:30. L'azienda lucchese sta proseguendo la consegna, su appuntamento, delle mascherine gratuite ai cittadini