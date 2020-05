Cronaca



Cuoco sorpreso a rubare in via San Girolamo al self-service di bibite e snack

sabato, 23 maggio 2020, 12:11

Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per rapina un cittadino rumeno di 23 anni.

Lo straniero, in Italia da tempo e in possesso sino a poco tempo fa di un contratto di lavoro come cuoco, è stato bloccato dai militari nel centro storico dove in via San Girolamo aveva preso di mira un’attività di somministrazione self-service di alimenti e bevande, così introducendosi fraudolentemente nell’area ufficio collocata sul retro delle macchinette e impossessandosi di alcune confezioni di monete.

Il titolare dell’esercizio giunto sul posto dopo l’attivazione del sistema d’allarme veniva aggredito dallo straniero con la medesima chiave multiuso adoperata per lo scasso, prima che lo stesso venisse definitivamente bloccato dai militari nel frattempo accorsi. Nelle tasche aveva con se il denaro asportato, recuperato e restituito al proprietario.

Il 23enne, dopo l’arresto, è stato associato alla casa circondariale di Lucca.