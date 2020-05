Donazione all'Asl di Lucca del gruppo Alpini di Porcari

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 4 maggio 2020, 09:10

Lunedì 4 maggio 2020, una data attesa, con impazienza, dopo mesi rimasti forzatamente chiusi in casa: finalmente si esce!

domenica, 3 maggio 2020, 18:49

Questo l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, domenica 3 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

domenica, 3 maggio 2020, 18:40

Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha anticipato che la regione sta per emanare una nuova ordinanza in cui dà regole ulteriori in materia di attività motoria, sport, cura degli orti ed agricoltura amatoriale, la toilettatura per animali e l'asporto da parte delle attività commerciali.

domenica, 3 maggio 2020, 12:27

Qualcuno, più in alto di noi, ci ha insegnato, da tempo immemore, a perdonare chi non sa quello che fa, ma di fronte alle dichiarazioni di questo ministro sulla ripresa della scuola, anche il perdono diventa impossibile

domenica, 3 maggio 2020, 10:52

Questo il messaggio che arriva dalla Croce Rossa del comitato di Lucca: un abbraccio virtuale e un messaggio di fratellanza a tutti i volontari che in questo delicato e difficile momento di emergenza stanno prestando servizio in modo insolito, ma sempre con la stessa, grande, passione

sabato, 2 maggio 2020, 22:24

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra ieri ed oggi si sono registrati 60 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza