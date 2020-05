Folgorato su un traliccio della luce, grave operaio

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 8 maggio 2020, 13:41

Ieri, nel primo pomeriggio, una pattuglia della Digos in borghese ha fermato un italiano di 22 anni che sfrecciava a velocità elevata nella circonvallazione delle mura

venerdì, 8 maggio 2020, 12:40

Lunedì 11 maggio riaprono 56 Spazi Enel partner di Enel Energia distribuiti in regione. Dispositivi di sicurezza e protezioni in plexiglass a tutela dei clienti e degli operatori. A Lucca e provincia saranno al momento operativi quattro Spazi Enel

venerdì, 8 maggio 2020, 12:07

In questo tempo di polemiche, inchieste giudiziarie, contagi e decessi nelle Rsa, una notizia positiva arriva da Lucca. Alla Casa-Famiglia L'aquilone di San Leonardo in Treponzio, struttura residenziale per disabili attiva dal 1992 e gestita da Anffas Lucca, non c'è stato nessun contagiato

venerdì, 8 maggio 2020, 11:52

La Croce Rossa, come ormai da tradizione, questa mattina ha donato al comune di Lucca la bandiera con l'emblema dell'associazione che oggi celebra in ogni angolo del mondo la sua Giornata

venerdì, 8 maggio 2020, 11:10

Stamattina alle 11 si sono celebrati i funerali di Pasquale Apicella, l'agente scelto del commissariato di Secondigliano morto la notte del 27 aprile a Napoli durante un inseguimento. In Piazza Napoleone c'è stato un saluto da parte di un equipaggio per ogni forza di polizia in sobrietà. Video

venerdì, 8 maggio 2020, 09:51

L’Asl, tramite in particolare la coordinatrice dell’area 118 di Lucca Maria Grazia Lencioni, vuole ringraziare inoltre tutti coloro che hanno dimostrato generosità nei confronti del gruppo dei medici e degli infermieri che lavorano al 118, donando dispositivi di protezione individuale, gel igienizzante, disinfettanti e antiappannanti per lenti