Giornata mondiale della Croce Rossa, volontari consegnano bandiera al comune di Lucca

venerdì, 8 maggio 2020, 11:52

La Croce Rossa, come ormai da tradizione, questa mattina (8 maggio) ha donato al Comune di Lucca la bandiera con l'emblema dell'associazione che oggi celebra in ogni angolo del mondo la sua Giornata.



Un evento importante che ogni anno ricorda non solo l'impegno di milioni di volontari ma anche la nascita di Henry Dunant, colui che nel lontano 1859, trovandosi su un campo di battaglia a Solferino, rimase fortemente impressionato dai feriti e decise di organizzare attività di assistenza - per lo più grazie all'aiuto delle donne del luogo - prestando soccorso a tutti coloro che ne avevano bisogno senza fare distinzione alcuna. Il colore della divisa, da quel giorno, per i soccorritori non ha più avuto importanza e, proprio su queste basi, poco dopo è nata la Croce Rossa, l'associazione umanitaria più grande del mondo.



Un compleanno un po' amaro, vista la grande emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma la Croce Rossa del comitato di Lucca non ha voluto rinunciare a questo gesto speciale che ormai da anni lega i volontari alle istituzioni.



A consegnare la bandiera al sindaco Alessandro Tambellini – naturalmente rispettando le distanze e indossando i dispositivi di sicurezza - il presidente dell'Associazione Fabio Bocca, insieme alla consigliera Margherita Barsotti e all'Ispettrice del corpo delle Infermiere volontarie, Valentina Bechelli.



"Esprimo la gratitudine della Croce Rossa di Lucca – ha commentato il presidente Bocca - per aver onorato anche quest'anno la nostra festa, ospitando la nostra bandiera nella casa dei cittadini, la sede del Comune di Lucca. Una festa amara alla luce degli accadimenti, che quasi si stenta a definirla tale, ma tutto questo non è bastato a spegnere la voglia di esserci per il nostro amato territorio, anzi l'ha resa ancora più forte tanto da portare il nostro simbolo davanti alla porta di casa di tutti coloro i quali ne hanno fatto richiesta.



Grazie alle istituzioni tutte, che nella sua figura trovano la sintesi per averci 'aiutato ad aiutare' grazie perchè in un momento così delicato del nostro Comitato ci avete fatto sentire parte di una grande famiglia che è la città di Lucca. Grazie sindaco – conclude il presidente - e grazie a tutto il consiglio comunale per esserci anche questo 8 maggio, il nostro compleanno".