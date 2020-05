Giovane parrucchiera senza pietà: nonostante il Covid deruba sistematicamente il datore di lavoro alla ripaertura

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 20 maggio 2020, 17:35

Continua nei punti drive through dell’Asl Toscana nord ovest l’esecuzione degli esami diagnostici molecolari (tamponi) che fanno seguito ai test sierologici eseguiti in laboratori convenzionati che sono risultati positivi o dubbi

mercoledì, 20 maggio 2020, 16:54

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, mercoledì 20 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

mercoledì, 20 maggio 2020, 16:31

250 visiere per il Centro Trasfusionale e per il Day Hospital oncologico dell’ospedale di Lucca. Sono state donate dalla ditta Xylem Water Solution srl in collaborazione con l'associazione La Città delle Donne, che è attiva da oltre 10 anni sul territorio lucchese in vari ambiti, tra cui quelli legati alla...

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:01

Tanta voglia di ripartire con le attività formative e grande capacità di adattarsi alla situazione per perseguire i propri obiettivi. È a partire da questi presupposti che Aci Lucca, per la prima volta, organizza il corso per la prima licenza di kart in videoconferenza

martedì, 19 maggio 2020, 23:00

Non si può trasformare i cittadini in automi, non si può uscire di casa pensando che ogni passo, ogni respiro, ogni starnuto, come salire su un autobus, comprare il giornale, prendere un caffè, fare sport, fare la spesa, comprare una cravatta debba essere costellato dal mettere la mascherina, stare distanti...

martedì, 19 maggio 2020, 13:45

Minacce a Paolo Berizzi, perquisizioni dei carabinieri. Identificate alcune persone che avevano minacciato il giornalista de “la Repubblica” su “facebook”