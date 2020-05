Cronaca



Ignorano l'alt dei carabinieri e si schiantano contro il muro di una casa: presi due pusher marocchini

giovedì, 14 maggio 2020, 11:23

Nella giornata di ieri a Lucca i carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto due cittadini marocchini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



L’auto con all'interno i due stranieri è stata notata dai militari durante un servizio di prevenzione in questa via di Filettole. A fronte dell’intimazione dell’alt, il veicolo ha però accelerato la marcia, innescando così un inseguimento proseguito per un tratto di circa 5 km, e terminando la corsa contro il muro di una privata abitazione. Nonostante l’incidente, i due marocchini hanno continuato la fuga a piedi, venendo però poco dopo raggiunti e bloccati. Sulla loro persona i militari hanno rinvenuto oltre 200 grammi di cocaina, ancora da tagliare, e oltre 2000 euro in banconote di vario taglio.



Dopo l’arresto i due stranieri, rispettivamente di 47 anni, residente a Lucca, e 32, residente a Capannori, sono stati associati alla casa circondariale di Lucca.