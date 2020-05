Cronaca



Il Comitato "No Dad": "Organizzare giornate di incontro per alunni e insegnanti"

sabato, 30 maggio 2020, 08:34

Il comitato NO DAD di Lucca e provincia si fa promotore della richiesta, alle amministrazioni comunali lucchesi e alle autorità scolastiche territoriali, di organizzare per gli ultimi giorni dell'anno scolastico in corso delle giornate di incontro per gli alunni della scuola dell'obbligo e per gli insegnanti che si sono prodigati in questi mesi.



"Offrire ai bambini, agli adolescenti, una festa finale della scuola - spiega il comitato -, per potersi salutare, incontrare, rivedere dopo due mesi in cui hanno potuto farlo solo sullo schermo di un computer. Un gesto simbolico ma estremamente importante, di fiducia e di appartenenza alla comunità scolastica, nei confronti di questa fascia d'età che ha patito più di tutti l'isolamento della quarantena".



"Il nostro territorio - sottolinea NO DAD - è ricco di spazi aperti bellissimi a partire dalle mura e dal parco fluviale, dalle ville del comune di Capannori, in ogni comune gli spazi disponibili all'aperto sono facilmente individuabili da ciascuna amministrazione. Noi crediamo che, con opportuni scaglionamenti, sia possibile organizzare una bella festa in totale sicurezza".



"Per incontrarsi di nuovo - conclude -, per elaborare quella paura che inevitabilmente i bambini hanno interiorizzato in questi mesi di isolamento, per restituire il senso di appartenenza alla comunità scolastica che è il nutrimento del loro e del nostro futuro. Per vedere negli occhi degli altri bambini la gioia di incontrarsi di nuovo e poter ritornare a sperare in un anno scolastico in cui tutti siano di nuovo in classe".