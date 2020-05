Cronaca



Il cuore grande di Lucca sventola dalla Torre Guinigi

venerdì, 1 maggio 2020, 15:04

Per questo primo maggio così insolito, il comune di Lucca ha deciso di organizzare, insieme a Start-Open your Eyes e Fondazione Banca del Monte di Lucca, l’evento "Dalla Torre al Cielo. Musica e arte di speranza al tempo del lockdown!". Un concerto dalla Torre Guinigi, con Federico De Robertis e Moneyless‬, che si terrà dalle ‪18 alle 20 e verrà trasmesso in diretta su NoiTv (pagina ufficiale) oppure, dalle 17.50, su questo link: https://bit.ly/dalla_torre_al_cielo



"Il cuore grande di Lucca sventola dalla Torre Guinigi per la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici - ha spiegato il sindaco Alessandro Tambellini -, per questo primo maggio così diverso e così sofferto, per questo lavoro così in bilico. Il lavoro è elemento essenziale della democrazia, della libertà e della giustizia sociale. Il lavoro è a fondamento della nostra Costituzione, che nell’indicare il lavoro come base per costruire la Repubblica traccia quella che deve essere la strada, ancora oggi largamente non compiuta".



"E oggi - ha concluso il primo cittadino -, con il lavoro così precario, con il salario così troppo spesso non adeguato e insufficiente, con il lavoro che c’era e che ora non c’è e non si sa quando ritornerà, il pensiero più forte va proprio a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che nel proprio lavoro hanno investito tutto se stessi e non sanno come fare per proteggere il loro sogno più grande. A queste persone dobbiamo dare risposte e certezze, perché il lavoro è un diritto. È dignità, è vita. Come ogni anno, e quest’anno ancora di più, l’impegno è sempre lo stesso: fare in modo che questa giornata sia davvero una giornata di festa. Resistiamo uniti".